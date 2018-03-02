Владимир Путин признался, что хотел бы предотвратить развал СССР
2 марта 2018, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин в рамках медиафорума Общероссийского народного фронта сделал важное признание. По словам главы государства, он хотел бы предотвратить развал Советского Союза.
Путин добавил, что при этом ему бы не хотелось жить в другую историческую эпоху. Дело в том, что раньше все его предки были крепостными крестьянами, а он является президентом огромной страны, передает РИА "Новости". Так политик ответил на вопрос, какое событие он изменил бы в РФ.
Российский лидер также уточнил, что у него есть одна очень важная мечта – сделать Росию более сильной, мощной и процветающей.
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