Владимир Путин признался, что хотел бы предотвратить развал СССР

Президент России Владимир Путин в рамках медиафорума Общероссийского народного фронта сделал важное признание. По словам главы государства, он хотел бы предотвратить развал Советского Союза.

Путин добавил, что при этом ему бы не хотелось жить в другую историческую эпоху. Дело в том, что раньше все его предки были крепостными крестьянами, а он является президентом огромной страны, передает РИА "Новости". Так политик ответил на вопрос, какое событие он изменил бы в РФ.

Российский лидер также уточнил, что у него есть одна очень важная мечта – сделать Росию более сильной, мощной и процветающей.