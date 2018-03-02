Майя Кириллова: надеемся, что бизнес вздохнет спокойней

Председатель Ассамблеи народов Сахалинской области Майя Кириллова прокомментировала Послание Президента России Федеральному Собранию

В четверг вечером по Сахалинскому времени Президент России выступил перед Федеральным Собранием с ежегодным обращением. Обсуждались самые важные и актуальные для страны вопросы, один из них – снижение давления на бизнес от различных структур.

- Действующий Президент четко дал понять, что хватит давить на бизнес, - говорит Майя Владимировна. – Это касается и контролирующих органов и банковских структур. Верим, что уже в ближайшее время к его словам прислушаются, снизят процентные ставки и для населения, и для бизнеса. Жить сразу всем станет легче. Благоприятные условия для этого уже созданы – в России инфляция опустилась на рекордно низкий уровень. Жилье станет более доступным, так как снизятся ставки по ипотеке.

По словам Майи Кирилловой, ей особенно приятно, что президент сделал акцент на развитие городской инфраструктуры, улучшении городской среды и передачу некоммерческих организаций активным жителям страны. Это позволит поднять россиян с диванов и проявить себя, участвуя в жизни страны.