О.Кожемяко: В Послании Президента Федеральному собранию поставлены четкие задачи
2 марта 2018, 08:46 [«Аргументы Недели. Сахалин», Олег Петров ]
В четверг, 1 марта, состоялось ежегодное послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Более часа глава государства озвучивал, что, по его мнению, необходимо сделать в ближайшем будущем, чтобы не только не остановить развитие страны, но и вывести жизнь всех россиян на новый уровень.
- Президент четко дал понять, что требуется от всех нас для того, чтобы страна и дальше развивалась, - рассказал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, присутствовавший на оглашении Послания. – Послание Президента – это одновременно ответ на наиболее важные вопросы, волнующие людей, и руководство к действию для всех. Глава государства четко отметил, что сегодня наша страна находится на очень важном историческом рубеже, когда стоит вопрос: какой быть России завтра? Нам необходимо сделать рывок в социальном и экономическом развитии и добиться главного – повышения качества жизни людей.
Владимир Владимирович подчеркнул, что сделано уже многое, достигнуты высокие показатели по вводу в эксплуатацию жилья, мы бьем советские рекорды в сельскохозяйственной отрасли, развивается экономика. Но останавливаться на этом нельзя, есть еще немало вопросов, которые требуют незамедлительных действий. В первую очередь это вопросы социальные. Необходимо строить больницы, школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. Повышать качество и доступность образования, здравоохранения. Развивать города и села, повышать комфортность жизни людей. Пенсии и зарплаты должны расти, а нуждающиеся получать те социальные услуги, которые им необходимы.
В Сахалинской области сегодня работает много как федеральных, так и региональных программ, направленных как на развитие экономики, так и на улучшение жизни людей. Мы успешно движемся по пути диверсификации экономики, при этом особый акцент делаем на социальную составляющую, в регионе действует порядка 200 различных мер поддержки, мы в лидерах среди других российских субъектов по этому показателю.
У нас растет рождаемость и продолжительность жизни, сокращается отток населения, снижается смертность. Строится жилье, благоустраиваются населенные пункты. Строятся дороги и объекты инфраструктуры.
Мы получили главный сигнал от Владимира Путина, мы осознаем, что России нельзя останавливаться в своем развитии или мы потеряем тот огромный потенциал для роста, который накопили за минувшие годы. Мы будем работать еще больше, чем прежде, этого хотят люди, этого ждет от нас Президент.
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