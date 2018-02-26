В Восточной Гуте идет срочная эвакуация мирных жителей
26 февраля 2018, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии и власти Сирии решили немедленно вывести мирных жителей, а также эвакуировать больных и раненых из Восточной Гуты.
Для пропуска мирных жителей при содействии Сирийского общества Красного Полумесяца подготовлен гуманитарный коридор с выходом в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.
Для оповещения жителей Восточной Гуты будут распространяться листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения КПП войск Сирии. Граждан оповестят также через громкоговорители и массовую рассылку SMS-сообщений, передает РИА Новости.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что по поручению Владимира Путина в сирийской Восточной Гуте со вторника вводится гуманитарная пауза. Также Сергей Шойгу объявил об открытии гуманитарного коридора для выхода мирных жителей. «Координаты подготовлены и будут сообщены в течение ближайшего времени»,— добавил министр.
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