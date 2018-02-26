МИД РФ: сотрудничество с НАТО по военной линии полностью прекращено

В настоящее время руководство НАТО полностью прекратило сотрудничество с Россией по военной линии, взяв курс на «усиление на восточном фланге», заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

В настоящее время, заявил бывший постпред при НАТО, Альянс не предлагает «ничего для того, чтобы восстановить нормальные связи по военной линии».

Подготовка к Совету Россия–НАТО, который не собирался с июля 2017 года, остановлена, также сообщил Александр Грушко в беседе с газетой «Известия», уточнив при этом, что российская сторона не уходит от диалога.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин освободил Александра Грушко от должности постпреда РФ при НАТО. Его преемник до сих пор не назначен.

Экс-начальник международно-договорного управления Минобороны Евгений Бужинский рассказал НСН, почему не надо надеяться на улучшение отношений России и НАТО. Он считает, что только когда Крым будет освобожден, тогда может что-то наладиться. То есть, по его словам, никогда.