Кадырову и Бастрыкину запретили посещать Латвию
25 февраля 2018, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]
Главу Чечни Рамзана Кадырова и председателя СК России Александра Бастрыкина включили в список людей, которым запрещен въезд в Латвию из-за дела юриста Сергея Магнитского.
Всего в перечне содержится 49 имен. Помимо Бастрыкина и Кадырова в него попали начальник правового управления Генпрокуратуры России Олег Логунов и депутат Госдумы Андрей Луговой.
Восьмого февраля сейм призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к "делу Магнитского". В своем законопроекте сейм осудил Россию, якобы недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского.
"Выполняя решение сейма и основываясь на законе об иммиграции, я запретил 49 людям въезд на территорию Латвии, посылая ясный сигнал о том, что права человека имеют значение", — заявил Ринкевич в твиттере.
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