Кадырову и Бастрыкину запретили посещать Латвию

Главу Чечни Рамзана Кадырова и председателя СК России Александра Бастрыкина включили в список людей, которым запрещен въезд в Латвию из-за дела юриста Сергея Магнитского.

Всего в перечне содержится 49 имен. Помимо Бастрыкина и Кадырова в него попали начальник правового управления Генпрокуратуры России Олег Логунов и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Восьмого февраля сейм призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к "делу Магнитского". В своем законопроекте сейм осудил Россию, якобы недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского.

"Выполняя решение сейма и основываясь на законе об иммиграции, я запретил 49 людям въезд на территорию Латвии, посылая ясный сигнал о том, что права человека имеют значение", — заявил Ринкевич в твиттере.