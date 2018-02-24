Совбез ООН устанавливает 30-дневное перемирие в Сирии

Совет безопасности ООН сегодня, 24 февраля принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня и проведении гуманитарных операций в Сирии. Решение было единогласным. Запад выгораживает террористов, считает Сергей Лавров

Согласно тексту документа, враждующие стороны должны прекратить столкновения и должны поспособствовать обеспечению 30-дневного прекращения огня, чтобы можно было доставить гуманитарную помощь во многие населенные пункты и эвакуировать раненых.

Отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные действия против террористических группировок.

Ранее Дональд Трамп весьма жестко высказался насчет действий России и Ирана в Сирии. Президент США заявил, что деятельность Москвы и Тегерана на территории страны является "позором".