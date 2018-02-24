В ДНР сообщили о пяти попытках силовиков Украины сбить беспилотник ОБСЕ

Беспилотный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на протяжении месяца пять раз подвергался обстрелу со стороны позиций украинских военных. Об этом сообщили представители самопровозглашённой ДНР. Генштаб ВСУ: Украина готова к масштабной войне с Россией

На днях украинские силовики снова открыли огонь в направлении БПЛА миссии на окраине Константиновки, которая находится под контролем Киева. "Это уже пятый подобный случай с начала февраля", — сказал представитель ДНР, сославшийся на ежедневный отчет СММ ОБСЕ от 21 февраля, передает РИА Новости. Отмечается, что подобные действия украинских военных являются продуманной тактикой. Представитель ДНР призвал СММ ОБСЕ, всех гарантов минских соглашений, а также западные страны остановить "милитаристские действия украинской стороны".

Как сообщалось ранее, народная милиция ЛНР рассказала о прибытии в приграничную с республикой территорию националистов из "Правого сектора" (организация запрещена на территории Российской Федерации).