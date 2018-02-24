Генштаб ВСУ: Украина готова к масштабной войне с Россией
24 февраля 2018, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]
Украина готова к полномасштабной войне с Россией, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко. Он в очередной раз отметил «агрессивную» политику РФ.
Муженко подчеркнул, что ВСУ готовы «и завтра, и через неделю, и через год» при необходимости отразить удар. У официального Киева, отметил украинский военачальник, уже есть отработанные планы на различные варианты с учетом существующих вокруг Украины угроз. Кроме того, Муженко заявил о том, что для победы над РФ Украине необходима коалиция с другими государствами.
Глава Генштаба считает, что Россия будет готова к широкомасштабной войне на Украине через 3 года. А до этого возможны различные по масштабам провокационные действия и боевые операции.
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