Генштаб ВСУ: Украина готова к масштабной войне с Россией

Украина готова к полномасштабной войне с Россией, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко. Он в очередной раз отметил «агрессивную» политику РФ.

Муженко подчеркнул, что ВСУ готовы «и завтра, и через неделю, и через год» при необходимости отразить удар. У официального Киева, отметил украинский военачальник, уже есть отработанные планы на различные варианты с учетом существующих вокруг Украины угроз. Кроме того, Муженко заявил о том, что для победы над РФ Украине необходима коалиция с другими государствами.

Глава Генштаба считает, что Россия будет готова к широкомасштабной войне на Украине через 3 года. А до этого возможны различные по масштабам провокационные действия и боевые операции.