Путин заявил о высоком качестве российского вооружения

Россия вышла на передовые места в мире по боеспособности, качеству вооружений и военной техники, обеспечив свою безопасность, заявил Владимир Путин на торжественном вечере в честь 23 февраля.

«События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной техники. Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена», — сказал Путин, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

Президент сказал, что эта работа будет продолжена, а обороноспособность страны будет повышаться во всех ее составляющих. Еще больше будут укрепляться ресурсы стратегического ядерного сдерживания, будет обеспечено развитие частей и соединений специального и общего назначения.

«Мы опираемся при этом на потенциал нашего оборонно-промышленного комплекса, на его лучшие предприятия, на достижения научно-исследовательских, конструкторских центров, которые уже доказали свою состоятельность и глобальную конкурентоспособность», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что особая роль в развитии и укреплении вооруженных сил РФ принадлежит офицерскому корпусу, командирам всех уровней. Он добавил, что их профессионализм, способность эффективно использовать самую современную технику, на "отлично" знать военную науку — это основа успешного выполнения задач нового уровня, сообщает РИА Новости.