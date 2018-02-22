В деловых кругах России поползли слухи о приезде Керимова

За минувший месяц миллиардер и сенатор Дагестана Сулейман Керимов, который попадал под подозрение в отмывании денег и уклонении от выплаты налогов, уже дважды прилетал в столицу России. Оба раза прокуратура Франции могла позволить отсутствовать предпринимателю буквально на два дня. И оба визита стали темой пристального внимания в деловых кругах и прессе.

Как отмечают СМИ, Александр Богатиков основал Группу компаний «Деловые Линии» в семнадцать лет назад, в 2001 году. Его коллегами стали Игорь Богатырев и Сергей Демидов. Долгие годы идеологи рождения новой компании работали на результат и вырастили достойного перевозчика грузов - в 2015 году они стали вторыми в России после сети «Магнит» оператором по грузоперевозкам, который насчитывает парк более пяти тысяч автомобилей и выручку порядка 40 миллиардов рублей. Транспорт присутствует в более 150 городов, в компании работают более 20 тысяч специалистов.

Четыре года назад, в 2013 году, компанию покинул Демидов, а потом и Богатырев. Михаил Хабаров не имел доли в компании. По официальной причине Керимов посещал в России заболевшего родственника, однако в деловых кругах и прессе расползлись совершенно другие слухи. Что на самом деле сенатор делал в России, пока неизвестно.