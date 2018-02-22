Где и как можно будет проголосовать за границей

22 февраля состоялось заседание Рабочей группы по голосованию на выборах Президента России за рубежом, сообщается на сайте Центризбиркома РФ.

Участники рабочей группы обсудили важные аспекты координации работ, связанных с организацией голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации. В рамках совещания состоялся обмен информацией, необходимой для организации работы зарубежных избирательных участков и обсуждение работы Информационно-справочного центра ЦИК России в день голосования.

Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы актуализации текущей информации о выборах Президента Российской Федерации, размещаемой на сайтах Россотрудничества, Ростуризма и МИД России.

Если 18 марта вы находитесь за пределами Российской Федерации, то у вас есть возможность проголосовать на одном из 385 избирательных участков по всему миру. Полный список адресов зарубежных избирательных участков находится на сайте Центризбиркома.