Глава МИД РФ Лавров провел пресс-конференцию в Белграде

22 февраля, глава МИД России Сергей Лавров провел совместную пресс-конференцию с Первым заместителем Председателя Правительства, Министром иностранных дел Республики Сербия И.Дачичем.

Пресс-конференция двух глав иностранных ведомств была посвящена итогам переговоров, а также празднованию 180-летия со дня установления дипломатических отношений между Россией и Сербией, сообщил Телеграм-канал МИД РФ.

«Высочайший уровень организации празднеств отражает истинный масштаб нашего стратегического партнерства, как на уровне правительств, так и на уровне гражданского общества. Я был очень впечатлен сегодняшними церемониями, когда мы возлагали венки к мемориалу Освободителям Белграда и Памятнику советскому солдату-освободителю, презентовали мозаику внутреннего убранства купола Храма Св.Саввы» - отметил Сергей Лавров.

«Мы подробно обсудили состояние наших двусторонних отношений и констатировали уверенное продвижение договоренностям, достигнутым в декабре прошлого года, когда Президент Сербии А.Вучич был с визитом в Российской Федерации. В целом, скажу еще раз, у нас очень широкое совпадение позиций по международной повестке дня, что является залогом нашего дальнейшего взаимодействия на международной арене», - резюмировал министр.