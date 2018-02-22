Запад выгораживает террористов, считает Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил сегодня на пресс-конференции, что Запад ответил отказом на предложение России исключить террористов из перемирия в Сирии.

«Более того, несколько дней назад наши военные предложили боевикам уйти из Восточной Гуты по-доброму, так же как в свое время была организована эвакуация боевиков с семьями из Восточного Алеппо. Те категорически отказались и продолжают обстреливать город со своих позиций», - добавил Сергей Лавров.

Совокупность упомянутых факторов наводит на мысли, что целью западных партнеров на самом деле является не помощь гражданскому населению, а обвинение Дамаска во всех грехах с тем, чтобы и дальше продвигать Северо-Атлантический блок на восток, считает министр.

«Если наши аргументы будут опять проигнорированы, то у нас нет другого выбора, кроме как утверждаться в мысли, что целью авторов инициативы является «перевод стрелок» на Дамаск и выгораживание террористических группировок», цитирует Сергея Лаврова Телеграм-канал МИД РФ.