Украина обвиняет Россию в незаконной добыче газа в Крыму

Украинский "Черноморнефтегаз", созданный после национализации в Крыму одноименной компании, полагает, что Российская Федерация незаконно добыла более семи миллиардов кубометров газа.

Светлана Нежнова, глава компании "Черноморнефтегаз", заявила, что на Одесском газовом месторождении для этого с 2014 года было пробурено семь скважин, а затем еще 11.

Нежнова сообщила, что заявления от российских властей о планах прекратить добычу на месторождении не поступало, однако не исключила, что в связи с приближением международных судов Россия "предпримет какие-то меры", передает РИА новости.

"Месторождения сейчас используется [Россией] по полной. Власти Крыма нелегитимно пытаются выкачать побольше газа оттуда", — считает она.

"Нафтогаз Украины" намерен начать закупки российского газа у "Газпрома" уже в марте 2018 года. Об этом сегодня сообщил глава правления украинской компании Андрей Коболев.