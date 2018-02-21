Украинским политикам не дает покоя слава Ванги: гадают распадется Россия или нет

Российская Федерация распадется на составные части в течение ближайших 50 лет. Она повторит судьбу СССР, поскольку руководство страны совершает такие же ошибки. Свои прогнозы сделал экс-глава МИДа Украины Владимир Огрызко.

По мнению бывшего чиновника, Россия повторит судьбу СССР. Вынужденная вести гонку вооружений с превосходящим ее Западом сверхдержава упустила другие сферы — экономическую, социальную и политическую. Теперь «смутные времена» наступают и для России, ставшей правопреемником Советского Союза, пишет URA.RU.

Мрачный прогноз для России это что-то новое в украинской политике. В основном украинские спикеры предпочитают предсказывать распад собственной страны. «Экономика Украины полностью разрушена, политическая ситуация крайне напряженная, при этом практически отсутствует свобода слова и нет демократии», цитирует «Национальная служба новостей» экс-премьера страны Николая Азарова.

Помимо замминистра по вопросам беженцев Георгия Тука, по стопам Ванги пошли также Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, которые также не видят светлого будущего для Украины.