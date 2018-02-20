МВД РФ назвало Украину основным поставщиком синтетических запрещенных средств

Украина становится для РФ главной страной, откуда в Россию идет трафик синтетических наркотиков, заявил статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

«У нас появилось государство, которое занимается организацией наркотрафика. К сожалению, это Украина», - сообщил представитель ведомства, передает РИА Новости.

Зубов добавил, что граждане Украины также производят синтетические наркотики в России. По словам замглавы МВД, такой же поток синтетических наркотиков идет и из Украины в Европу. По его словам, в Аргентине, где он не так давно был, министр общественной безопасности страны отметила, что там «появился украинский наркотический фактор».