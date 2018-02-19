Что думает Пушков о запрете Киева на поставку авиадвигателей
19 февраля 2018, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение Украины о запрете на поставку в Россию двигателей Д-436. Ранее Украина ввела запрет на поставку авиадвигателей, использующихся в гражданской авиации.
По словам Пушкова, больше поставлять их все равно некому. Такие меры, по его мнению, вполне в духе политики Киева. Самую главную цель – «насолить Москве» - украинские власти выполнили, поэтому потирают руки. Свое мнение Пушков опубликовал в Twitter.
Киев официально запретил поставлять в Россию двигатели Д-436, которые собираются в Запорожье на предприятии "Мотор Сич". Их устанавливают на самолеты Ан-148 и на пожарный самолет-амфибию Бе-200.
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