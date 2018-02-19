Украина подала против России иск о нарушении морского права

Украина подала в Международный арбитражный суд меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщается на сайтах украинского президента и МИД Украины.

Отмечается, что Россия «нарушила суверенные права Украины» в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. По словам Порошенко, экономическим интересам Украины нанесен серьезный ущерб.

В МИД считают, что Россия с 2014 года «незаконно лишила Украину возможности осуществлять свою права морской державы». Министерство будет добиваться выплаты компенсации за «причиненный ущерб».