Украина подала против России иск о нарушении морского права
19 февраля 2018, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]
Украина подала в Международный арбитражный суд меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщается на сайтах украинского президента и МИД Украины.
Отмечается, что Россия «нарушила суверенные права Украины» в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. По словам Порошенко, экономическим интересам Украины нанесен серьезный ущерб.
В МИД считают, что Россия с 2014 года «незаконно лишила Украину возможности осуществлять свою права морской державы». Министерство будет добиваться выплаты компенсации за «причиненный ущерб».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Украина запретила поставлять в РФ двигатели для гражданских самолетов