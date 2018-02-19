Журналистам, которые освещали конференцию по безопасности в Мюнхене, удалось снять на видео довольно веселого пьяного президента Украины Петра Порошенко. Высказываются предположения, что он был пьян.

Порошенко улыбался и вёл себя чересчур расслаблено, что не сосем подобает официальному лицу государства. На записи украинский лидер пожал руку одному из корреспондентов, который хотел задать ему вопрос и спешно удалился в сопровождении охраны.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выступление президента Украины на Мюнхенской конференции. Как отметил сенатор в своем комментарии, украинскому президенту дали четверть часа к вечеру и большинство присутствующих уже разошлись.