Гендиректор Roshen сообщил о готовности «сгноить» фабрику в Липецке

Гендиректор украинской кондитерской фирмы Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что предпочтет дать «сгнить» активам компании, находящейся в Липецке, поскольку в России никто не купит активы менее чем за 200 миллионов долларов.

За меньшие деньги продавать их он не намерен. Москалевский сравнил липецкую фабрику с российскими дореволюционными активами эмигрантов, переселившихся в Париж. Также топ-менеджер опроверг сообщения о том, что Порошенко якобы готов обменять липецкую фабрику Roshen на украинское отделение Сбербанка.

С апреля 2017 года корпорация Roshen по политико-экономическим причинам приняла решение прекратить работу Липецкой кондитерской фабрики. В 2016 году Москалевский оценивал активы Липецкой кондитерской фабрики в $200 млн, но сейчас они, по его словам, полностью обесценились.