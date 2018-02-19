Украина запретила поставлять в РФ двигатели для гражданских самолетов

Киев официально запретил поставлять в Россию двигатели Д-436, которые собираются в Запорожье на предприятии "Мотор Сич". Их устанавливают на самолеты Ан-148 и на пожарный самолет-амфибию Бе-200. Эксперты не могут расшифровать второй «черный ящик» с упавшего Ан-148

Об этом сообщил заместитель министра промышленности России Олег Бочаров. Основными эксплуатантами самолетов являются МЧС, министерство обороны РФ, специальный летный отряд "Россия", авиакомпания "Ангара", "Саратовские авиалинии".

В начале ноября 2017 года правительство Украины без обсуждения приняло решение разорвать договор с Россией о поставке и ремонте вооружений и военной техники.