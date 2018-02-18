Российского байкера из мотоклуба «Ночные волки» по прозвищу Водяной, прибывшего в киевский аэропорт Борисполь, «развернули» сразу, как только выяснилось, что он является активным участником российской ассоциации байкеров. Хирург прокомментировал санкции США: "высокая оценка нашей деятельности"

Россиянину запрещается въезд на Украину сроком на три года, сообщает «АН-Крым». По мнению пограничников, байкер является одним из тех лиц, «которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки» на территории Украины.