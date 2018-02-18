Лукашенко рассказал о последствиях украинского конфликта для Белоруссии

Минск заинтересован в скорейшем разрешении конфликта на востоке Украины. Александр Лукашенко сообщил, что за время конфликта в Беларусь прибыло около 160 тысяч украинских переселенцев. Зачем Президент Белоруссии Лукашенко сменил руководство центральных СМИ

Они получили равные с гражданами страны условия – коммунальные услуги, бесплатное здравоохранение и образование. "Вы думаете, нам дёшево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду", — отметил глава государства. Лукашенко добавил журналистам в Минске после голосования на местных выборах, что в страну с территории Украины "хлынул поток оружия, взрывчатки", что потребовало решений по усилению охраны границы.

Минск испытывает дипломатическое и политическое воздействие из-за конфликта. Лукашенко отметил, что в эпоху Интернета этого невозможно избежать.