Сторонники Саакашвили проводят митинг за отставку Порошенко в Киеве

18 февраля в Киеве начался марш протестующих, требующих отставки президента Украины Петра Порошенко, число участников акции может достигнуть 12 000 человек. Помимо этого, в этот день в Киеве намечены еще 9 акций.

Сторонники Саакашвили, помимо отставки Порошенко, требуют перевыборов в Верховную раду. Кроме того, украинские радикалы запланировали проведение вече в центре столицы в годовщину событий на Майдане.

Для обеспечения порядка уже задействованы более 3 000 работников полиции и Нацгвардии.

Люди в колоннах держат в руках госфлаги Украины и красно-черные флаги украинских националистов. Люди скандируют "Отставка", "Руки прочь от Миши".

Данный марш проходит без Саакашвили, который ранее был выдворен с территории страны.