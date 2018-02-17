Посольство России направило в МИД Украины ноту протеста после погрома

Посольство РФ на Украине направило в украинский МИД ноту протеста после погрома в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, сообщается на сайте ведомства. Россотрудничество примет меры после атаки на РЦНК в Киеве

В заявлении высказано возмущение «наглой агрессивной выходкой в отношении РЦНК», которая нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и двустороннее межправительственное Соглашение о создании и функционировании культурных центров 1998 года.

Напомним, украинские националисты ворвались в здание Россотрудничества в Киеве. По данным очевидцев, во время захвата в здании находились дети из театральной студии. Всего в здании в тот момент находилось около 100 взрослых и детей. В воскресенье ожидаются новые акции радикалов, сотрудникам агентства предписано не выходить на работу до вторника.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий видит прямую связь между призывами президента Украины Петра Порошенко "отменить флаг РФ" и нападением радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве, передает ТАСС.





