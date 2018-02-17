Пушков о провальном выступлении Порошенко в Мюнхене: «фокус не удался»

Пушков объяснил, почему речь Порошенко в Мюнхене провалилась‍. Как отметил сенатор в своем комментарии, украинскому президенту дали четверть часа к вечеру и большинство присутствующих уже разошлись. СМИ Украины потребовали от Порошенко прекратить уничтожение свободы слова

«Порошенко дали 15 минут в Мюнхене под самый вечер. Выступление перед полупустым залом не вызвало интереса. Всем и так известно, что он скажет», — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Прокомментировал российский сенатор также и жест Петра Порошенко, который развернул во время речи флаг Евросоюза, отметив, что его прострелили в Донбассе: «Факиру фокус не удался».

По поводу скандального заявления украинского президента о том, что российский флаг нужно запретить во всем мире, Алексей Пушков сделал саркастическую запись: «Замахивается на флаг России! Большие амбиции при малой амуниции».

Насчет условий, при которых Киев будет говорить с Москвой, Пушков выразился так: «Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции - не политика».