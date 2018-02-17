В Польше разочарованы итогами переговоров с Украиной

В Польше "глубоко разочарованы" результатами переговоров между украинским вице-премьером Павлом Розенко и его польским коллегой Петром Глинским. Об этом говорится в заявлении президента Польши. Польский президент Дуда подписал закон о "бандеровской идеологии"

Переговоры так и не повлияли на отказ Украины отменить запрет эксгумаций на территории страны польских жертв конфликтов. "Не буду скрывать, что с большим сожалением и разочарованием я принял информацию из Варшавы, ибо это была тема, которая представляла собой важный элемент моих переговоров с президентом Порошенко во время визита в Харьков", — подчёркивается в заявлении Анджея Дуды.

Польская сторона выразила надежду, что запрет на эксгумацию польских захоронений будет "снят в ближайшем будущем".

В декабре Анджей Дуда и Петр Порошенко, выступая на пресс-конференции в Харькове, высказались по поводу "исторических конфликтов" между странами. При этом Порошенко отметил, что они выгодны только одной стороне - России.