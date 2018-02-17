Американский адмирал заявил, что США пора готовиться к войне с Китаем

Отставной американский адмирал Гарри Харрис, не так давно назначенный послом США в Австралии, призвал на слушаниях в Конгрессе готовиться в будущем к возможной войне с Китаем.

Харрис обратил внимание конгрессменов на то, что Пекин продолжает наращивать военную мощь и в скором будущем армия КНР в Южно-Китайском море сможет составит конкуренцию ВС США практически в любой сфере, сообщает The Guardian.

Также Харрис подчеркнул, что в США пока упрямо игнорируют эту угрозу. Адмирал отметил, что сейчас политики должны приложить все силы, чтобы избежать войны. С другой стороны, он отметил, что американцы должны готовиться к ней.

Ранее другой генерал США, Джон Хайтен, который является командующим стратегического командования США, заявил, что слова России по поводу ядерного оружия категорически расходятся с последними действиями страны.