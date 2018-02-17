В субботу, 17 февраля, министр иностранных дел Росси Сергей Лавров сделал важное заявление. По словам дипломата, РФ согласна участвовать во встрече "нормандской четверке", если Германия к этому готова.

Отмечается, что к настоящему моменту проведение переговоров в Мюнхене не подтвердилось. Лавров заявил, что накануне очень подробно обсудил все главные вопросы урегулирования ситуации в Донбассе с главой МИД Украины Павлом Климкиным, поэтому он не знает, есть ли необходимость во встрече, передает сегодня ТАСС.

Подчеркивается, что переговоры должны были состояться, однако германский министр был вынужден в пятницу внезапно покинуть Мюнхен и отправиться в Берлин.