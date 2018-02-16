Генсек НАТО: мы не хотим новой холодной войны с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал в пятницу, 16 февраля, важное заявление. По словам политика, Североатлантический альянс не хочет начала очередной холодной войны с Россией.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО хочет предотвратить гонку вооружений и развивать диалог с РФ, чтобы впоследствии выстроить со страной более конструктивные отношения, передает РИА "Новости".

Генсек альянса также заметил, что в последнее время Россия демонстрировала свою готовность применить силу против стран-членов НАТО. Йенс Столтенберг уточнил, что это произошло в отношении Украины и организации пришлось пропорционально ответить, чтобы не возникла новая холодная война.