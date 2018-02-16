МИД Азербайджана удивлен заявлением Марии Захаровой

МИД Азербайджана выразил недоумение заявлением официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с высказываниями президента Азербайджана Ильхама Алиева на VI съезде правящей партии "Ени Азербайджан".

Захарова, отвечая в ходе брифинга на вопрос журналистов о том, как Россия оценивает последние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о возвращении исторических земель, ответила, что они "явно не способствуют снижению напряженности".

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что политика президента Азербайджана "служит обеспечению регионального мира и безопасности". Он подчеркнул, что Алиев говорил не о возвращении азербайджанских исторических земель, а о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли, передает ТАСС.

Гаджиев добавил, что в соответствии с известными резолюциями СБ ООН одним из важных составных элементов процесса урегулирования карабахского конфликта является обеспечение возвращения подвергшихся этнической чистке более одного миллиона азербайджанцев на свои исторические земли.





