Турчинов высказался об объявлении войны России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что власти не могут объявить войну России из-за наличия у нее ядерного оружия.

Он отметил, что из-за подписания Будапештского меморандума Украина лишилась ядерного оружия, которое позволило бы противостоять такой ядерной державе, как Россия. «Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас, когда мы имеем боеспособную армию… мы не можем объявить войну агрессору, потому что РФ — ядерное государство», — сказал он.

Об этом Турчинов заявил на допросе в суде по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.