На президентские выборы явится 65% граждан

Уровень явки на президентских выборах в России ожидается в пределах 60-65%, а в городах с населением более 1 млн. человек ожидаемая активность избирателей составит не менее 50%. Такую оценку дает один из фондов, результаты которого приводит НСН.

Высокий уровень активности российских избирателей связал с тем, что в качестве кандидатов зарегистрированы восемь человек. Такой политической гонки в России не было давно, предложение по кандидатам стало шире и значительно интереснее при условии высокого уровня легитимности выборов.

Стоит отметить, что в ходе состоявшегося сегодня заседания коллегии Генпрокуратуры глава государства отметил, что на выборах нужно полностью обеспечить конституционные права россиян на свободное волеизъявление, пишет «Подмосковье сегодня».