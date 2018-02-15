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На президентские выборы явится 65% граждан

15 февраля 2018, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

На президентские выборы явится 65% граждан

Уровень явки на президентских выборах в России ожидается в пределах 60-65%, а в городах с населением более 1 млн. человек ожидаемая активность избирателей составит не менее 50%. Такую оценку дает один из фондов, результаты которого приводит НСН.

Высокий уровень активности российских избирателей связал с тем, что в качестве кандидатов зарегистрированы восемь человек. Такой политической гонки в России не было давно,  предложение по кандидатам стало шире и значительно интереснее при условии высокого уровня легитимности выборов.

Стоит отметить, что в ходе состоявшегося сегодня заседания коллегии Генпрокуратуры глава государства отметил, что на выборах нужно полностью обеспечить конституционные права россиян на свободное волеизъявление, пишет «Подмосковье сегодня».

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В Политехническом музее в Москве погиб человек

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В Японии из-за пьяной выходки уволили все руководство базы ВМС США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в результате удара американских сил в Сирии, по предварительным данным, могли погибнуть пять россиян, однако их гражданство еще предстоит подтвердить.

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На президентские выборы явится 65% граждан

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