Военно-дипломатический источник в Брюсселе сделал важное заявление. Согласно некоторым данным министры обороны стран-членов Североатлантического альянса намерены создать подобие "военного Шенгена".

Это решение было принято в ходе встречи в Брюсселе, которая состоялась накануне. Подчеркивается, что идею создания командного штаба по обеспечению переброски сил и средств в Европе выдвинул бывший командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Военнослужащий, как отмечает РИА "Новости", заметил, что войска и техника должны иметь возможность передвигаться по континенту "так же быстро, как мигранты".





