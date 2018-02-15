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Вице-спикер Госдумы рассказал, в чем заключается сила России

15 февраля 2018, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-спикер Госдумы рассказал, в чем заключается сила России
фото: globallookpress.com

В четверг, 15 февраля, вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, в чем заключается сила Российской Федерации. Свое мнение по вышеуказанному вопросу политик высказал сегодня представителям СМИ.

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Толстой подчеркнул, что Россия имеет преимущество благодаря ассиметричным ответам на санкции США. Он призвал не бояться новых ограничений, однако готовиться к ним, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин заявил, что сотрудники ведомства в настоящий момент активно занимаются подготовкой новых санкций. Предполагается, что они будут введены в отношении российского руководства и олигархов.

 

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