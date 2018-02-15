Вице-спикер Госдумы рассказал, в чем заключается сила России

В четверг, 15 февраля, вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, в чем заключается сила Российской Федерации. Свое мнение по вышеуказанному вопросу политик высказал сегодня представителям СМИ.

Толстой подчеркнул, что Россия имеет преимущество благодаря ассиметричным ответам на санкции США. Он призвал не бояться новых ограничений, однако готовиться к ним, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин заявил, что сотрудники ведомства в настоящий момент активно занимаются подготовкой новых санкций. Предполагается, что они будут введены в отношении российского руководства и олигархов.