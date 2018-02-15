В Америке на выборах президента РФ проголосуют около 5 тысяч россиян

Сегодня стало известно примерное количество россиян, которые смогут принять участие в выборах президента РФ на территории Соединенных Штатов Америки. Данные предоставили в российском посольстве в США.

Предполагается, что явка на президентских выборах в Штатах может составить более пяти тысяч граждан РФ. Пресс-секретарь российского посольства в США Николай Лахонин в ходе разговора с RT подчеркнул, что такое количество людей проголосовало на выборах в Госдуму Федерального собрания России VII созыва в 2016 году.

Он также добавил, что четыре избирательных участка создали в российских генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне. В некоторых городах, расположенных в удаленных американских регионах, планируется устроить досрочное голосование для россиян.