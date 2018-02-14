Министр финансов США пообещал скорые антироссийские санкции

Введения новых санкций в отношении некоторых фигурантов «кремлевского списка» стоит ожидать в ближайшее время. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

Минфин намерен провести закрытый брифинг с банкирами по этому поводу, его министр ждет с нетерпением. Мнучин рассказал, что обсудил предстоящие санкции с американским президентом Трампом, аериканский лидер их одобряет. Он уточнил, что Минфину поручено заниматься подготовкой предложений о применении санкций в отношении «олигархов и лидеров правительства» России.

Ранее немецкие экономисты подсчитали ущерб России и Евросоюза от введения антироссийский санкций и сообщили, что дальнейшая эскалация конфликта создаст «непредсказуемые риски» для европейской экономики.