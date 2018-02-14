Комиссия по мандатам, этике и заявлениям сейма Латвии отклонила общественную инициативу в поддержку сохранения билингвистического образования — на русском и латышском языках. Описан сценарий прихода русских к власти в Латвии

Петиция была подписана более 10 тысячами граждан. По закону парламент должен был рассмотреть документ, который подписан таким числом избирателей, но протест против перевода русских школ на латышский язык обучения комиссия отклонила без обсуждения в сейме. Там пояснили, что данный вопрос рассматривает другая комиссия — по образованию, передает "Национальная служба новостей". А она, в свою очередь, одобрила законодательные поправки, предусматривающие перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.

Одобренный латвийским кабинетом министров закон о переходе обучения во всех образовательных учреждениях на латышский язык будет способствовать к приходу к власти в стране русских.