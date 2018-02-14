Рогозин придумал еще несколько расшифровок аббревиатуры НАТО

Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, намекнувшего странам Европы на необходимость раскошелиться на оборонные расходы вслед за расширением военного присутствия США в регионе.

«НАТО на русский язык переводится как поддакивать, подсюсюкивать, угодничать, подпевать, попугайничать, потакать, петь в унисон, вторить, подъелдыкивать и т.п.», — написал вице-премьер в Твиттере.

Военные расходы Соединенных Штатов в проекте федерального бюджета на 2019 финансовый год составляют $716 млрд, а общая сумма бюджета - $4,4 трлн.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя информацию о новых санкциях Соединенных Штатов, заявил, что уже спланированы "некие решения", которые избавят Россию "от этой чумы".