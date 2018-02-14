Украинская армия будет лучше видеть по ночам благодаря Америке

Стоимость нового оборудования, которое поставило США вооруженным силам Украины, составляет 45 миллионов долларов. Приборами ночного видения будут обеспечены 10 батальонов ВС Украины. Волкер назвал условия наступления мира на востоке Украины

"Это позволяет гарантировать безопасность украинского народа в ночное время", — отметила американский посол на Украине Мари Йованович, передает РИА Новости.

Ранее депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара высказался по поводу предложения депутата Верховной рады вернуть Крым силой. По словам крымского депутата, "заявления о возможности вторжения Украины в Крым абсурдны".