Армия Украины готова вернуть Крым силовым путем, считают депутаты Рады

Юрий Береза - депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт», заявил, что «восстановить контроль» над Крымским полуостровом возможно только исключительно силовым путем, и армии Украины это вполне по силам.

Вся польза от минских договоренностей лишь в том, что они дали нужную передышку в вооруженном конфликте, во время которой Киев смог укрепить Вооруженные силы и «привести в порядок» военное строительство, считает украинский парламентарий.

«Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет», – провозгласил народный избранник. По его словам, Вооружённые силы Украины стали «одной из сильнейших армий Европы», и для силового возвращения Крыма потенциала у украинских военных предостаточно, пишет mk.ru