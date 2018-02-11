Порошенко показал новое видео испытаний модернизированного ЗРК

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране прошли успешные испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) C-125М "Печора". Концерн "Укроборонпром" готовится к серийной модернизации этого вооружения.

Комплекс Порошенко назвал «собственным средством противовоздушной обороны». Видео украинский лидер сопроводил хэштегом #GloryToUkraine (Слава Украине). "Дальняя граница зоны поражения обновленного комплекса составляет более 40 км, а максимальная высота зоны поражения - 25 км", - уточняет президент.