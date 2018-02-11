Американцы нашли сценарий уничтожения США в древней китайской рукописи

Американские журналисты рассекретили тайный план китайцев по уничтожению США. Сейчас в КНР реализуют стратегию, разработанную китайским полководцем Сунь Цзы еще 2500 лет назад.

В ее основе лежит принцип "выиграть войну, не принимая участия в сражении", пишет американское издание National Interest. КНР в случае столкновения с США сделает так, чтобы американцы не могли пользоваться высокоточным оружием на суше, в воздухе и на море. Китайская армия также попытается вывести из строя американскую систему обработки данных передачи приказов командования.

Кроме того, как считают авторы доклада, в КНР осваивают методы информационного воздействия, которые помогут Китаю "вытеснить" США с поля битвы.

Издание отмечает, что аналогичной тактики Вашингтон придерживался во время операции "Буря в пустыне" против Ирака в 1991 году.