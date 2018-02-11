Депутат Госдумы ответил украинскому политику по поводу отказа воевать за Крым

Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал слова Андрея Сенченко, который ранее заявил, что Киев отказался воевать за Крым из-за конституции. Депутат Госдумы назвал Петра Порошенко антироссийским диктатором

"Украинские политики, рассказывая про Крым, пытаются подменить понятие трусости гуманизмом. Именно поэтому находят множество причин для объяснения своей никчёмности в событиях марта 2014 года", — цитирует слова депутата RT. Он добавил, что украинская власть занимается "очередным политическим шулерством".

Вчера бывший народный депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко, который весной 2014 временно исполнял обязанности замглавы Администрации президента, рассказал, почему Киев не стал отстаивать полуостров силой. Решение не вводить военное положение в Крыму было принято в связи с тем, что конституция Украины не предусматривает проведение выборов в такой ситуации.