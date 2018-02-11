Сирийские правительственные войска в ходе отражения налетов израильской авиации задействовали советские перехватчики МиГ-25ПД. Весь авиапарк таких самолетов составляет около 40 машин, из них около 30 являются перехватчиками.

Эти самолеты также известны как "Летучие лисицы". Несмотря на значительный срок эксплуатации, они могут потягаться силами даже с авиацией Израиля и доставить ей "массу неприятностей".

"Последние оставшиеся в летном состоянии МиГ-25 как раз должны базироваться на авиабазе Тьяс (Т4), в районе которой израильская группа самолетов и наносила удар по предполагаемому пункту управления иранским БПЛА", — рассказал эксперт Юрий Лямин "Вестнику Мордовии".

10 февраля ВВС Израиля совершили несколько авианалетов на расположенные в Сирии иранские военные объекты. Причиной стал иранский дрон, сбитый израильскими военными над Голландскими высотами. ПВО Сирии в ответ открыли огонь по самолетам, один из них был подбит и упал на севере Израиля.