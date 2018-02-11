Минобороны РФ опубликовало уникальное фото стратегического бомбардировщика

Министерство обороны России опубликовало уникальную фотографию полета в облаках стратегического турбовинтового бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Она размещена в официальном "Твиттере" ведомства.

На снимке самолет летит сквозь толстую завесу облаков и словно разрезает ее, оставляя за собой глубокий след.

Бомбардировщик Ту-95МС является носителем крылатых ракет большой дальности Х-55. Самолет в длину составляет около 50 метров, таких же размеров достигает и размах крыльев. В НАТО его называют Bear - "Медведь". Один из самых быстрых винтовых самолетов, он способен развить максимальную скорость 830 километров в час.

Полет в облаках стратегического турбовинтового бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС авиабазы Энгельс #ВКС pic.twitter.com/xByvLXam0F

— Минобороны России (@mod_russia) 10 февраля 2018 г.