Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов допустил возможность продажи США российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По мнению Чемезова, подобная сделка не нанесла бы урона национальной безопасности.

По его словам, С-400 является "не наступательной, а оборонительной системой", поэтому "со стратегической точки зрения, в этом нет никаких проблем". Об этом Чемезов заявил в интервью газете The Washington Post.

Чемезов подчеркнул, что комплекс С-400 превосходит зарубежные аналоги и пользуется большим спросом. Уже сейчас в приобретении ЗРК С-400 заинтересован ряд стран Ближнего Востока и Азии.

С-400 "Триумф" – зенитно-ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Максимальная дальность поражения – 400 км. Максимальная высота поражения – 27 км. Заказчики – Россия, Китай, Турция.