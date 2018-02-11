Глава "Ростеха" не исключил продажу С-400 США
11 февраля 2018, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]
Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов допустил возможность продажи США российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По мнению Чемезова, подобная сделка не нанесла бы урона национальной безопасности.
По его словам, С-400 является "не наступательной, а оборонительной системой", поэтому "со стратегической точки зрения, в этом нет никаких проблем". Об этом Чемезов заявил в интервью газете The Washington Post.
Чемезов подчеркнул, что комплекс С-400 превосходит зарубежные аналоги и пользуется большим спросом. Уже сейчас в приобретении ЗРК С-400 заинтересован ряд стран Ближнего Востока и Азии.
С-400 "Триумф" – зенитно-ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Максимальная дальность поражения – 400 км. Максимальная высота поражения – 27 км. Заказчики – Россия, Китай, Турция.