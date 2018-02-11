Трамп обозначил приоритеты миграционной реформы США

Американский лидер Дональд Трамп назвал приоритеты миграционной реформы США. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Американский лидер призвал конгрессменов встать на сторону закона и защитить своих сограждан.

«Моя администрация определила три основных приоритета для создания безопасной, современной и законной иммиграционной системы: полное обеспечение границы, прекращение цепной миграции и отмену визовой лотереи», — написал Трамп. К посту он прикрепил видеозаявление.

Президент напомнил, что в настоящее время лазейки в американском законодательстве используются такими свирепыми этническими преступными группировками, как MS-13, которая действует уже в 40 штатах. Кроме того, несоблюдение закона ложится тяжелым бременем на налогоплательщиков.