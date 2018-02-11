Описан сценарий прихода русских к власти в Латвии

Одобренный латвийским кабинетом министров закон о переходе обучения во всех образовательных учреждениях на латышский язык будет способствовать к приходу к власти в стране русских, передает Sputnik Latvija.

Отмечается, что от участия в политической жизни Латвии русскоязычное население страны удерживает незнание латышского языка. Но благодаря реформе через 10 — 20 лет появится новое поколение русских граждан Латвии, которые хорошо говорят на латышском языке. Они смогут пробиться в Сейм, а затем - и в правительство. А латышская молодежь, согласно прогнозу, будет при этом стремиться уехать - в Западную Европу.

Издание приводит в пример мэра Риги Нила Ушакова, который, будучи русским, отлично говорит на латышском, и за него голосуют представители двух национальностей.

Огромной ошибкой и политической провокацией назвал мэр Риги Нил Ушаков решение правительства Латвии перевод русских школ на латышский язык обучения. Реформа вызвала протест среди русскоязычного населения.